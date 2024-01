Di CLEMENTE CORVO

Con il presidente della sangiorgese Fabrizio Carpentieri abbiamo fatto questa settimana un’analisi sulla squadra da lui presieduta.

La sangiorgese è una delle squadre più longeve del campionato di seconda categoria,

Allo stesso abbiamo chiesto da quanti anni è stata costituita la loro nuova società.:

” La nostra società è stata costituita nel 2017″.

Possiamo parlare di questo fantastico Borgo di San Giorgio che anche se è piccolo però ha tante tradizioni ed é molto accogliente?

” Si tratta di un piccolo borgo pieno di tradizioni e di artigianato. È un paese molto accogliente, chi visita il nostro borgo rimane sicuramente piacevolmente colpito da questo”.

Dopo il buon campionato disputato l’anno scorso con la meritata permanenza in seconda categoria Quali sono le ambizioni per il campionato 23-24?

“Le ambizioni sono quelle di riuscire a mantenere la squadra in seconda categoria e soprattutto far esordire e crescere i ragazzi del settore giovanile.

Il campionato è duro , pieno di difficoltà bisogna avere pazienza e crescere piano piano”.

Avete rinforzato l’organico dei calciatori rispetto all’anno scorso?

“Abbiamo 4 ragazzi che sono andati via per lavoro, abbiamo degli infortunati per i quali ci vuole ancora tempo per il pieno recupero , quindi l’organico è stato di nuovo miscelato cercando di fare il giusto mix tra giocatori con più esperienza e ragazzi provenienti dal settore giovanile”.

Avete in organico elementi esperti per la categoria?

“Seppur puntando molto sui giovani, abbiamo comunque mantenuto in rosa giocatori più esperti”.

Il vostro settore tecnico è rimasto inalterato?

“Per quanto riguarda il settore tecnico quest’ anno abbiamo la collaborazione di Mister Nando Sterrantino, che da tanto tempo guida il settore giovanile con la società Polisportiva San Giorgio e quest’ anno affiancherà Mister Valerio Raso nella gestione della prima squadra”.

L’ organigramma societario ha riscontrato nuovi ingressi?

“Qualche nuovo ingresso c’è stato, mantenendo però l’ossatura dell’anno scorso”.

Com’è composta la vostra dirigenza?

“È composta da appassionati a questo sport, ma soprattutto da un gruppo di amici”.

Disponete di un settore giovanile?

“Non disponiamo di un settore giovanile ma abbiamo una collaborazione con la società Polisportiva San Giorgio e con Mister Sterrantino che cura il settore giovanile”.

Essendo il paese molto piccolo c’è difficoltà di praticare il calcio?

“Le difficoltà ci sono, come in tutti i settori, ma nel nostro piccolo cerchiamo di migliorare anno dopo anno”.

Da dove attingete i calciatori?

“Come già detto prima, collaboriamo con la società Polisportiva San Giorgio che ogni anno ci dà la possibilità di inserire nuovi ragazzi all’interno del nostro gruppo”.

La popolazione di San Giorgio Morgeto vi è vicina?

“Per quanto è possibile ci è vicina, sempre presente durante le partite”.

Avete sponsor che vi aiutano economicamente?

“Sì, ovviamente abbiamo sponsor che ci aiutano e che sono fondamentali per portare avanti il nostro progetto e per questo li ringraziamo”.

Avete chiesto un aiuto una collaborazione all’amministrazione locale?

“Sì, anche l’amministrazione è molto disponibile e ci aiuta per quelle che sono le nostre esigenze, non posso che ringraziare anche l’amministrazione comunale”.