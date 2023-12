LA SAINT MICHEL VINCE IL BIG MATCH CONTRO IL SAN NICOLA E PUNTA L’ECCELLENZA

DI CLEMENTE CORVO

Vince la Saint Michel lo scontro diretto contro il San Nicola, vittoria che le consente il sorpasso sullo stesso avversario, posizionandosi in piena zona playoff.

I gol per la formazione gioiese parlano tutto argentino, al 10′ Lazzarini (ex gioiese 1918) su rigore apre le marcature, poi alla mezz’ora arriva il raddoppio di Buono su assist di Jaiteh.

Prova a rispondere la formazione ospite con un buon secondo tempo,ma il gol che accorcia le distanze arriva solo nei minuti finali ad opera di Cannitello dal dischetto, chiudendo cosi la partita con il risultato di 2-1 in favore dei Gioiesi.

Vittoria importantissima per la Saint Miche la quale da merito anche al proprio allenatore in seconda Max Romano che ha dovuto sopperire all’assenza di Mr. Mammoliti impegnato con il presidente don Gaudioso e Con il Direttore Generale De Masi ad Anagni, presso l’università Bonifaciana, dove la squadra ha ricevuto un’importante onoreficenza.

Per Romano fino allo scorso anno giocatore della stessa squadra bianco oro il compito ben assolto di supportare insieme al preparatore Ambrosio e D’Agostino il lavoro di Mr. Mammoliti, ed il risultato di ieri ha confermato l’ottimo lavoro del team che ha traghettato la squadra verso un’altra vittoria, lanciandosi in piena lotta per il salto nel campionato di eccellenza.