Di Clemente Corvo

Con l’inoltrarsi del periodo invernale, ed in modo particolare con l’arrivo delle piogge, si evidenziano maggiormente, le gravissime pericolosità nel transitare all’interno della rotatoria sita presso lo svincolo autostradale A2, autostrada del Mediterraneo di Gioia Tauro. Ormai sono diversi anni, che nonostante le innumerevoli segnalazioni, non sono state prese le pur minime misure di sicurezza, anzi con il passare degli anni la situazione é divenuta sempre più insostenibile, ed altamente pericolosa. Transitare all’interno della rotatoria, specialmente nei momenti di pioggia e pertanto quando l’asfalto è bagnato, diventa veramente impossibile, sembra guidare un veicolo che pattina sull’acqua, dove lo stesso diventa semplicemente fuori controllo e a volte impossibile da recuperare per evitare inevitabili e spiacevoli incidenti, con relativi danni a persone e cose. Eppure, il traffico in quel tratto è molto intenso, visto il collegamento tra la città di Gioia Tauro ed i vari paesi della piana. Dove sono ubicati tra l’altro i centri commerciali, che nei weekend vengono presieduti da tantissima gente, proveniente anche da Reggio Calabria, che per arrivarci deve per forza di cosa transitarvi . Un invito al primo cittadino della città di Gioia Tauro Aldo Alessio affinché possa interloquire con i responsabili dell’Anas affinché possano essere presi nell’immediatezza le misure di sicurezza necessarie. Eppure, viene da chiedersi : I vari controlli che giustamente vengono fatti nei confronti degli automobilisti, per accertarsi che vengano rispettate le normative del Codice stradale, ” per evitare sanzioni” perché non vengono esercitati anche nei confronti degli enti che dovrebbero mantenere la sicurezza stradale con le dovute manutenzioni?