Carissimo Direttore,

leggendo la sua ricostruzione che vedono coinvolti il Sindaco e il consigliere comunale forzista, non le nascondiamo di aver avuto un sussulto interiore in termini di nuova passione politica, tanto da dedicarle la ns visione sugli avvenimenti.

Pertanto partendo dal dopo elezioni (giugno 2021) la informiamo che il consigliere forzista ha iniziato la sua azione strisciante (sotterranea come da lei definita) nel tentativo di costituire il gruppo di FI in seno alla maggioranza (conciliante in tal senso l’Assessore Fedele) per favorirne l’ingresso con lo scopo di defenestrare il Sindaco appena eletto. Solo per la ns opposizione e del compianto Presidente Siclari ciò non è avvenuto. Di questo può testimoniare il Sindaco. Tant’è che aveva offerto una delega assessorile al Dr. Francesco Bellantonio il quale rifiutava per tutta una serie di motivi che non elenchiamo per non dilungarci, ma che se necessario nelle sedi opportune esporremo.

Per quanto riguarda l’ipotesi fantasiosa che noi volevamo estrometterlo da FI non trova corrispondenza alcuna, si tratta di pura illazione mediatica come pure l’ipotesi di riunioni carbonare da noi tenute per ricercare un nuovo candidato a sindaco, utilizzate con lo scopo di nascondere il tradimento del patto elettorale da parte del Sindaco e il salto della quaglia del consigliere forzista.

Il dato politico reale che come cronista, nel rispetto di chi legge, avrebbe dovuto evidenziare e che la candidatura a Sindaco dell’Avv. Roy Biasi nasce dal presupposto di non avere nella sua coalizione proprio la lista di FI. Pertanto questo nuovo appassionarsi al partito berlusconiano rappresenta il tradimento del patto elettorale. Tradimento che nasce dal non ascoltare le ns istanze sulle criticità dell’operato degli ’Assessori agli Eventi e alla Cultura e che si consuma dopo la seduta consiliare del 11/10/2024 dove il ns gruppo politico pur non votando contro la sospensione che avrebbe portato alla sfiducia del Sindaco non ha più avuto modo di confrontarsi per come concordato.

La verità e sotto gli occhi di tutti un Sindaco che non trova nella Lega un ruolo di spessore, inginocchiato ai voleri dei due assessori Fedele e Grimaldi e un consigliere di FI, emarginato politicamente, solo questo ha determinato questo sussulto politico degli attori che mira ad ottenere solo ed esclusive prebende personali.

In conclusione visto il suo trascorso politico la rimandiamo al pensiero del Presidente Pertini sulla dignità e l’affarismo.

I Consiglieri di Autonomia per la Politica

GIROLAMO GALLO

SARO DI GIORGIO

FRANCESCO BELLANTONIO