«Alle critiche sterili di chi, come l’esponente Pd Nico Stumpo, accusa me di “anteporre gli interessi del partito a quelli dei cittadini” e la Lega e il Governo di aver sottratto una “mole di miliardi alla Calabria”, rispondiamo, ancora una volta con i fatti, ovvero gli ulteriori investimenti e i lavori già avviati su un altro tratto della SS 106 Jonica, lo svincolo di Malderiti sulla Strada Statale 106 “ter”.

Anche questo rappresenta un passaggio fondamentale nel rilancio infrastrutturale della Calabria, quel rilancio che ormai è davvero sotto gli occhi di tutti e che solo chi vuole strumentalmente attaccare la maggioranza continua a non voler vedere o fa finta di non vedere. Probabilmente per cercare di nascondere la propria evanescenza in anni passati di governo».

La Senatrice Tilde Minasi interviene così in una nota, per rispondere alle ultime dichiarazioni di Stumpo che ne commentava criticamente le dichiarazioni in tema di Ponte sullo stretto.

«Al collega Stumpo e a tutti coloro che continuano a parlare di scippo di fondi necessari per lo sviluppo della Calabria – continua la Senatrice – dimostro ancora una volta come si tratti di affermazioni false e pretestuose. I soldi per la nostra regione ci sono e vengono continuamente veicolati su opere fondamentali per la nostra crescita, come i circa 3 milioni di euro di quest’ennesima opera viaria che migliorerà mobilità e sicurezza stradale, inserendosi nel più ampio programma di ammodernamento della Statale 106 di cui ormai sono note cifre investite e interventi in atto e programmati.

La Statale 106, storicamente definita “strada della morte” – sottolinea Minasi– è finalmente al centro di un piano di messa in sicurezza senza precedenti. Lo svincolo di Malderiti, insieme alle rotatorie previste, offrirà una risposta concreta alle esigenze del territorio, rendendo la viabilità più fluida e tutelando gli automobilisti. Inoltre, l’infrastruttura è cruciale per valorizzare ulteriormente l’Aeroporto “Tito Minniti” di Reggio Calabria.

Dopo anni di immobilismo – prosegue la Senatrice – grazie all’impegno dell’ex Viceministro alle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, Alessandro Morelli, e al sostegno dell’attuale Ministro Matteo Salvini, siamo riusciti a dare una svolta decisiva a un progetto tanto atteso quanto necessario. Il supporto politico e istituzionale a opere di questa portata è determinante per ridurre il divario infrastrutturale che penalizza la Calabria e l’intero Mezzogiorno.

Dunque con quale coraggio politici come Stumpo continuano a diffondere affermazioni assolutamente non corrispondenti al vero, con il semplice scopo di attaccare il nostro lavoro?

Le Infrastrutture in Calabria sono e restano una priorità nelle politiche della Lega e governative, il Ponte sullo Stretto è solo una delle grandissime opere che serviranno a collegare queste Infrastrutture con il resto d’Italia e d’Europa e continuare a opporsi a questo straordinario intervento, andando magari a spendere soldi pubblici in ricorsi che paralizzano l’appalto, creando ritardi e ulteriori sprechi, è purtroppo molto miope.

La Calabria, grazie al nostro impegno che consente la realizzazione di lavori come ad esempio lo svincolo di Malderiti – sottolinea la Senatrice – sarà finalmente una regione pienamente connessa e competitiva. E nessuna polemica degli amministratori ed esponenti Pd, basata sul nulla, potrà fermare questo sviluppo, che loro non sono stati in grado neppure di avviare. Noi preferiamo sempre lasciar parlare i fatti».