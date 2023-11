«Non c’è alcun allarmismo per i servizi erogati dallo sportello automatico Atm presso l’Ufficio Postale di Gerace, perché, come già si sapeva e per come c’è stato confermato a seguito di un contatto telefonico con Poste Italiane, la momentanea sospensione dei servizi erogati, per motivi di sicurezza, è solo ed esclusivamente momentaneo e afferente al periodo interessato dai lavori del “Progetto Polis”, per la riqualificazione e la modernizzazione dei locali che ospitano le poste». È quanto ha dichiarato il Sindaco f.f. Salvatore Galluzzo in relazione a quando diffuso nella serata di ieri in relazione alla chiusura momentanea dello sportello Atm per il periodo dei lavori in corso.

«Vogliamo, quindi, tranquillizzare i cittadini di Gerace e i turisti che Poste Italiane ha assicurato che il funzionamento dello sportello automatico Atm presso l’ufficio postale di Gerace verrà ripristinato al termine dei lavori in corso che saranno completati al più presto. Poste Italiane, inoltre, ha reso noto che presso l’ufficio postale di via Marconi a Locri, aperto da lunedì a venerdì dalle 8,20 alle 12,35 ed il sabato fino alle 12,35, è stato attivato uno sportello dedicato ai soli cittadini di Gerace. Ogni altro commento è superfluo», ha concluso il Sindaco ff. Salvatore Galluzzo.