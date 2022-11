La reggina sta pareggiando per due a due contro la fortissima squdra del Benevento allenata da Fabio Cannavaro. In gol per gli amaranto Hernani e Canotto per i Benevento Improta e Acampora. Annullato al 23 minuto del secondo tempo dal var un rigore alla reggina

REGGINA BENEVENTO, DATO PRESENZE

Spettatori 8 377, di cui 4 130 abbonati. Ospiti: 205.