«Verso la piena condivisione di un progetto strategico per il futuro di Cittanova». Si terrà domani pomeriggio 18 dicembre, alle ore 17,30 presso il Polo Solidale per la Legalità di viale Merano, la presentazione alla Comunità del Progetto di fattibilità tecnica ed economica riguardante Piazza Calvario, via Regina Margherita e Piazza Parise.

Un percorso virtuoso, nel segno della cittadinanza attiva, mirato all’ascolto delle istanze civiche e dei suggerimenti che proveranno dalle diverse parti del tessuto sociale e produttivo del paese.

Il Progetto di rigenerazione urbana e di riqualificazione delle aree adiacenti alla Villa Comunale rappresenta un momento di crescita e sviluppo degli asset più importanti del centro urbano cittadino a cui l’Amministrazione Comunale tiene particolarmente. Per questa ragione, si è inteso proporre un percorso partecipato di ascolto e di condivisione degli indirizzi progettuali.

All’iniziativa presenzieranno anche il Sindaco avv. Domenico Antico e l’Assessore ai Lavori Pubblici dott. Daniele Sirianni. Relazioneranno i tecnici progettisti.

Quindi, la parola ai Cittadini per spunti, proposte e suggerimenti. Un’opportunità di crescita condivisa che guarda al futuro di Cittanova.