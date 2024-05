Un successo straordinario, per partecipazione e pubblico, capace di restituire con chiarezza l’attenzione del settore medico e sanitario sui temi strategici che riguardano i percorsi di ricerca del benessere per l’individuo. A partire dalla sana alimentazione.

Il convegno “La Prevenzione come strumento di benessere e longevità” ha raccolto consensi significativi: un segnale concreto per ribadire l’importanza delle ricerche in campo nutrizionale e dell’attività motoria nel complesso degli studi sulla “lunga vita”.

Sabato 25 maggio, nel suggestivo scenario delle Terme di Galatro, l’evento ideato e organizzato dalla biologa nutrizionista dott.ssa Hilary Di Sibio ha rappresentato un’occasione di approfondimento e confronto su un argomento strategico per la strutturazione delle politiche sanitarie del futuro e ormai molto dibattuto anche nell’opinione pubblica.

Ad aprire i lavori i saluti istituzionali della Presidente Enpab dott.ssa Tiziana Stallone e della Consigliera Enpab dott.ssa Ornella Muto.

Moderati dal dottore Oliva, medico di medicina generale, hanno relazionato:

Dott.ssa Hilary Di Sibio

Biologa nutrizionista – master in nutrizione in cucina e antiaging.

La prevenzione inizia a tavola.

Riccardo sculli

Chef stellato ristorante Gambero Rosso.

La consapevolezza dell’importanza della conoscenza.

Dott.ssa Barbara Circosta

Specialista in Ginecologia ed Ostetricia Dirigente medico P.O. Locri Asp RC.

Ovaio policistico ed alimentazione: esiste un legame?

Dott. Francesco Marcellino

Dott. in Fisioterapia e Scienze Motorie specialista in rieducazione posturale globale metodo souchard (r.p.g.).

Relazione tra postura e peso corporeo.

Dott.ssa Elena Succurro

Professore associato Medicina Interna Università degli Studi Magna Grecia, Catanzaro.

Prediabete e diabete gestazionale: il ruolo dello stile di vita per la prevenzione del diabete tipo 2.

Dott. Umberto Torchia

Senologo, Chirurgo ed Oncologo del Marrelli Hospital.

La prevenzione salva l’integrità fisica e la vita.

Dott.ssa Elisabetta Scali

Medico specializzato in Dermatologia e Venereologia.

L’importanza dell’alimentazione e dell’integrazione nelle patologie dermatologiche.

Dott.ssa Roberta Dominijanni

Pediatria, Gastroenterologo, Dirigente medico voc Pediatria Locri.

Noi siamo quello che mangiamo.

Dott. Ivan Franco Responsabile Shedir Pharma.

La prevenzione attraverso una corretta micro-nutrizione.

«C’è grande soddisfazione per il successo ottenuto da questa iniziativa e sono molto contenta per la presenza di un pubblico numeroso e assolutamente qualificato – ha sottolineato la dottoressa Di Sibio -. Segno evidente dell’attenzione del comparto medico e sanitario sui temi della prevenzione, del benessere complessivo dell’individuo e della longevità. I relatori hanno restituito un mosaico di contenuti di elevato spessore che, oltre all’ambito teorico, hanno riguardato aspetti pratici e legati alla quotidianità».

«Un ringraziamento al management delle Terme di Galatro per l’ospitalità e la disponibilità dimostrate – ha proseguito l’ideatrice dell’evento – e a quanti hanno inteso prendere parte ai lavori del convegno. Un ringraziamento ai prestigiosi relatori, che hanno dato sostanza e spessore ad un momento di preziosa informazione per il trattamento della persona, ancor prima che del paziente. Infine, in ringraziamento ai partner e agli sponsor che hanno sostenuto questo percorso».

Tra i partner: Terme di Galatro, Marrelli Hospital, Marrelli Healt, Associazione Italiana Biologi, Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi.

Sponsor dell’evento è Shedir Pharma – Fedeli alla Salute.

L’evento si è concluso con un light lunch a bordo piscina a cura del Golosia di Marina di Gioiosa Ionica.