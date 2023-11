La Polizia di Stato, attraverso la specialità della Polizia Stradale, celebra la Giornata Mondiale delle Vittime della Strada che, nel mese di novembre, onora la memoria della vittime degli incidenti stradali in tutto il mondo.

È stata istituita nel 1993 dalle Nazioni Unite per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle conseguenze dei tragici incidenti e promuovere la sicurezza stradale, invitando gli utenti della strada ad una sempre più profonda riflessione sulla responsabilità individuale nell’ambito della guida responsabile, già dai banchi di scuola.

Per l’occasione infatti, il personale della Polizia di Stato in servizio presso la Sezione di Polizia Stradale di Reggio Calabria ha organizzato degli incontri formativi con due istituti scolastici della città, il Convitto Nazionale “T. Campanella” e l’Istituto Tecnico “R. Piria”, che hanno coinvolto gli studenti delle quarte e quinte classi, per un totale di circa 320 alunni.

Nel corso degli incontri sono state anche distribuite della cartoline di Poste Italiane, testimonial dell’evento.