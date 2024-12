Nei giorni scorsi, nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, in particolare della vendita illegale di materiale esplodente (“botti” di fine anno), la Squadra Mobile con il supporto tecnico di artificieri della Questura di Catanzaro, ha effettuato un controllo in un magazzino del centro cittadino.

Nel corso dell’attività gli operatori hanno rinvenuto circa nr.155 kg di articoli pirotecnici categoria V/C, detenuti da un trentaduenne oltre il limite consentito e senza preventiva denuncia all’Autorità.

Il materiale esplodente è stato sottoposto a sequestro penale per essere distrutto ed il detentore è stato deferito all’Autorità Giudiziaria competente.

Attualmente il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari.