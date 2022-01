Nel corso dei servizi di controllo del territorio, personale della Squadra Volante, alle ore 22,50 del 9 u.s. si portava presso l’esercizio commerciale denominato “Pablo”, ubicato in Catanzaro Lido, alla Via Pola, ove era stato segnalato un soggetto che creava problemi al titolare, il quale lo aveva invitato a esibire il “green pass” per accedere all’interno del locale. Il personale giunto sul posto identificava un giovane, risultato poi essere N.A., di anni 38, domiciliato a Catanzaro. L’interessato, che si mostrava da subito poco collaborativo ed aggressivo, si rifiutava di fornire i propri documenti di identificazione declinando false generalità. Successivamente, il personale riusciva ad identificarlo compiutamente, riconoscendolo, senza ombra di dubbio, tramite l’effige del cartellino segnaletico esistente presso il locale Gabinetto di Polizia Scientifica. Nel prosieguo delle operazioni di P.G., emergeva che N.A. risultava colpito da provvedimento di Revoca di Decreto di Sospensione di Ordine di Esecuzione per la Carcerazione, n. SIEP 170/2011, emesso dalla Procura Della Repubblica Presso il Tribunale di Catanzaro in data 10.06.2021, dovendo espiare una pena residua di anni 2, mesi 1 e giorni 8 di reclusione, poiché condannato per il reato di furto aggravato.

Lo stesso veniva, inoltre, deferito in stato di libertà alla competente A.G. per i reati di false dichiarazioni sulla propria identità personale e resistenza a P.U., atteso che durante l’espletamento dell’attività di polizia, aveva declinato false generalità, per poi rifiutarsi di sottoporsi ai rilievi fotosegnaletici, apostrofando il personale operante con frasi minacciose del tipo “ VI AMMAZZO TUTTI, ADESSO SPACCO TUTTO, VI AMMAZZO”.

Agli atti di questo Ufficio, l’interessato annovera precedenti penali per reati contro il patrimonio (furto, rapina) la persona (minacce), reati in materia di immigrazione ed inosservanza ai provvedimenti dell’Autorità.

Alle ore 02.15 odierne, personale di questa Squadra Volante, in Viale Lucrezia Della Valle, procedeva al controllo di un’autovettura Fiat Seicento, con a bordo due persone, una delle quali, A.F., di anni 32, oltre ad annoverare diversi precedenti penali, risultava segnalato per avere dichiarato diversi alias.

I successivi accertamenti permettevano di stabilire che lo stesso era destinatario di un Ordine di Revoca di Decreto di Esecuzione per la Carcerazione, nr. SIEP 128/2021, emesso dalla Procura della Repubblica Presso il Tribunale di Napoli Nord, in data 16.12.2021, dovendo espiare una pena residua di mesi 9 di reclusione, poiché condannato per il reato di ricettazione.

Dopo le formalità di rito entrambi venivano associati presso la Casa Circondariale di Crotone attesa l’indisponibilità di accoglienza presso la locale Casa Circondariale.