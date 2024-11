Si è svolta nella giornata di giovedì 7 novembre presso la sede regionale di Legacoop in Catanzaro, l’assemblea congressuale di Legacoopsociali Calabria. I lavori sono stati aperti dai saluti del presidente regionale di Legacoop Calabria Lorenzo Sibio a cui sono poi seguiti quelli del portavoce del Forum Terzo settore Pasquale Neri e del presidente del CSV Calabria Nicola Nucera.

Molte le cooperative presenti ed intervenuti nel dibattito congressuale dal titolo il FUTURO dal QUOTIDIANO, per rimarcare l’importante ruolo che la cooperazione sociale svolge quotidianamente ed interrogarsi su come intervenire rispetto ai cambiamenti socio economici in atto quali l’aumento delle disuguaglianze, l’economia sociale ed il nuovo welfare.

L’assemblea ha riconfermato quale responsabile regionale Giancarlo Rafele della cooperativa Kyosei di Catanzaro.

La novità è l’elezione nel direttivo della polistenese Marisa Valensise. È una sfida importante quella che attende la neoeletta nel gruppo dirigente calabrese indicata inoltre come delegata all’Assemblea Nazionale che si terrà a Roma il 28 e 29 novembre. Marisa VALENSISE è una delle protagoniste dell’ associazionismo , della cooperazione e del volontariato reggino. È Presidente della società Cooperativa sociale ” LA MIMOSA ” e coordinatrice di un Comitato che difende il diritto alla cura e la qualità dei servizi offerti dall’ ospedale “Spoke” di Polistena. Si tratta quindi di una risorsa importante sulla quale Legacoop investe per dare nuova linfa al mondo della solidarietà e dello sviluppo territoriale nella nostra regione.

“Esprimo gratitudine a tutti coloro i quali hanno creduto in questa scelta, la mia storia personale e professionale ha sempre messo in prima fila gli ultimi ed i meno fortunati, non sono abituata alle luci della ribalta, ma con legacoop ho il desiderio di partecipare al processo di cambiamento culturale, di crescita economica e sociale del nostro territorio dando voce e sostegno alle realtà più isolate e mortificate della nostra regione. La mia azione sarà improntata a favorire la cooperazione in chiave solidaristica e di uguaglianza.”

Sono stati eletti inoltre a far parte del direttivo regionale di Legacoopsociali Calabria : Maria Concetta Crupi della cooperativa Upendo di Cetraro, Mario Amica della cooperativa Sinergie di Corigliano Rossano; Anna Corrado cooperativa Agorà Kroton di Crotone; Disi Giuseppe cooperativa Calabria Futura di Vibo Valentia; Nadia De Nisi cooperativa Res Omnia di Campo Calabro e Giovanni Pitrolo cooperativa La Casa di Myriam di Reggio Calabria.