Polistena dal 24 al 26 marzo ospita la visita preparatoria al progetto Erasmus+ Stay Human! presso l’Hotel Mommo. Partecipano all’evento i rappresentanti di sette associazioni giovanili europee quali: la cinquefrondese Pro-Re-Active presieduta da Pasquale Siciliano, Egeria Desarrollo Social (Spagna), Just do it (Polonia), Bolu Youth Group (Turchia), Tinerii 3D (Romania), Fundacija Studentski Tolar (Slovenia) e European Cultural Epicenter Bitola (Macedonia del Nord).

È la conferma che la Piana di Gioia Tauro è attrattiva per i giovani europei che decidono ogni anno di partecipare al programma europeo Erasmus + – il programma dell’UE per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport in Europa – prima con Sustainable week, progetto che ha visto coinvolti ragazze e ragazzi provenienti da cinque Paesi europei svoltosi a Polistena ad ottobre 2022, ed ora con Stay Human!

Giuseppe Sorace, co-fondatore e project manager per Stay Human! dichiara: «l’importanza del progetto deriva già dal nome, dall’inglese restiamo umani. Quando sentiamo dire che i migranti vadano aiutati a casa loro, dobbiamo renderci conto che milioni di persone, a breve non avranno una casa. Ciò in quanto i cambiamenti climatici generano fenomeni quali la desertificazione e la carenza d’acqua, e come per beffa ciò va ad impattare le parti più povere del pianeta. Si genera quel paradigma per cui meno terra coltivabile e vivibile e più immigrazione».

Stay Human! È un progetto ideato e scritto da Pasquale Siciliano, successivamente finanziato dall’Agenzia Nazionale Giovani, promosso ed organizzato da Pro-Re-Active con uno scopo ben chiaro: la sensibilizzazione sulle tematiche enunciate dall’Agenda ONU 2030 ed in particolare la consapevolezza che i cambiamenti climatici minano il rispetto dei diritti umani. Basti pensare che l’uso razionale dell’energia e dell’acqua impattano i diritti in quanto il godimento degli stessi, come il diritto alla vita, alla salute, l’accesso all’acqua e al cibo, sono strettamente legati alle condizioni ambientali. I partecipanti al progetto, pertanto, acquisiranno una nuova consapevolezza con una visione nuova ed integrata sul problema dei diritti umani e dell’ambiente alla luce degli obiettivi dello sviluppo sostenibile.



Lo scambio si svolgerà nella seconda metà di giugno a Molochio, che ospiterà partecipanti, dai 18 ai 30 provenienti da Spagna, Macedonia del Nord, Turchia, Italia, Polonia, Romania e Slovenia. I requisiti di partecipazione, oltre all’età, riguardano anche la conoscenza della lingua inglese (almeno B1 livello europeo). Viene tenuta in considerazione la corretta proporzione tra uomini e donne, cosi come si darà preferenza ai partecipanti provenienti da situazioni meno agevoli. Ulteriori informazioni su proreactive.org

Pro-Re-Active è un’associazione radicata sul territorio, nata a fine Settembre 2020 a Cinquefrondi (RC) da un gruppo di amici che condividono i valori della legalità, inclusione e rispetto dei diritti umani. I membri dell’associazione hanno background e curriculum diversi e ciò è uno dei punti di forza del team formato, oltre che dal Presidente da Giuseppe Bottiglieri, Giovanni Franco, Giuseppe Sorace, Giancarlo Catanea, Gennaro Ponte, Rosa Gullace, Moni Barreca e Matilde Orlando.