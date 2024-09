La Pet è rotta al grande ospedale metropolitano, grave disagio per i malati oncologici.

Il guasto risale al 21 agosto, pur con la solerzia tempestiva dei manager del Gom la situazione non è ancora risolta. Si tratta di una analisi fondamentale per avere un quadro sulle condizioni cliniche dei pazienti malati di tumore. Ci auguriamo che nel breve tempo, tale inconveniente si possa risolvere per il bene di tutti.