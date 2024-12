Marcello Manna è stato assolto da tutte le accuse nell’ambito del processo denominato “Malarintha”. La sentenza è stata emessa dal gup del tribunale di Cosenza. Il giudice di merito ha emesso anche una raffica di proscioglimenti per quegli imputati che avevano deciso di scegliere il rito ordinario

“Per Manna (difeso dall’avvocato Nicola Carratelli) è senza dubbio una vittoria importante in chiave processuale alla luce delle determinazioni ministeriali che avevano portato allo scioglimento del comune di Rende, causato a dire la verità soprattutto per le imputazioni presenti a Reset.”