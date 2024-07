Ringrazio sentitamente il Presidente Roberto Occhiuto per la fiducia dimostratami nell’assegnarmi alcune delle più strategiche deleghe di Giunta. E non di meno ringrazio il Vicepremier Matteo Salvini, il Sottosegretario di Stato e responsabile per il centrosud Italia della Lega Claudio Durigon, l’avvocato Emma Staine, tutti i rappresentanti calabresi del Partito eletti sia nelle Istituzioni nazionali che in quelle regionali e locali, e, naturalmente, tutto il Partito della Lega e il suo popolo. Un Partito al quale ho convintamente dato la mia adesione da tempo e che da oggi mi onorerò di rappresentare nelle Istituzioni regionali. Sento forte il peso e la gravosità dell’incarico, ma sono rassicurata dal fatto che mi inserirò in un contesto molto solido e fortemente organizzato, quello della Giunta regionale, che già da tempo sta ottimamente lavorando per il bene della Calabria e dei calabresi. E’ mio preciso intendimento contribuire a mantenere la rotta intrapresa con le elezioni regionali del 2021. Certamente, vista anche la mia esperienza professionale maturata come docente a stretto contatto con i ragazzi, non potrò che caratterizzare questa mia esperienza anche con l’attenzione particolare verso i ragazzi speciali di Calabria, quelli che più di tutti meritano attenzione e sostegno.