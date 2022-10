DI CLEMENTE CORVO

Nonostante le numerose segnalazioni fatte all’amministrazione comunale di Gioia Tauro, riguardante il mancato drenaggio delle cadutoie stradali relativo alle acque bianche, oggi con il presentarsi di una lieve precipitazione atmosferica la natura ha voluto far segnalare il problema che potrebbe crearsi nel momento di precipitazioni intense. Infatti dopo la leggera precipitazione odierna, le cadutoie in modo particolare in via Monacelli, in via Doló, via XX Febbraio, erano completamente piene di acqua, in quanto non c’era il relativo deflusso. Non sono serviti a niente le varie sollecitazioni, i vari interventi fatti agli amministratori di Gioia Tauro, mettendo in evidenza detta problematica. Eppure bisogna evidenziare che, nello scorso mese di agosto nelle vie menzionate, sono stati posti in essere scavi per la risistemazione dell’intera rete fognaria, la quale era tutta intasata. Nella circostanza nonostante ci fossero gli scavi aperti, era stata messa in evidenza la necessità, l ‘ importanza nell’ effettuare la pulizia nella condotta delle cadutoie che sono state risistemate nell’impianto ex novo, ma tutto ciò è rimasto nell’indifferenza più totale. Ci auguriamo che questo avvertimento da parte della natura possa essere quantomeno questo, recepito dai nostri amministratori per evitare che con l’avvenire delle temperature rigide che porteranno precipitazioni notevoli a prendere i provvedimenti necessari che poi non sono altro che di ordinaria amministrazione, per evitare allagamenti e relativi danni. È giunto il momento di apostrofare a chi ci sta amministrando che si devono assumere le proprie responsabilità. Basta con questa apatia, con questa indifferenza, bisogna assolutamente cambiare versione.