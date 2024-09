La multinazionale greca Metlen Energy & Metals S.A. sbarca in Sicilia

PALERMO (ITALPRESS) – Favorire gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili in Sicilia di società italiane appartenenti a gruppi stranieri, grazie alla disponibilità di aziende associate ad Ance Sicilia altamente specializzate, dotate di elevati standard di qualità e, quindi, in grado di fornire assistenza tecnica, supporto e professionalità. E’ l’obiettivo del protocollo d’intesa sottoscritto da Ance Sicilia con la società Metka Egn Italy srl, controllata dalla multinazionale greca Metlen Energy & Metals S.A., che ha deciso di “sbarcare” in Sicilia. Qui Metlen, che tramite Metka ha ottenuto le necessarie autorizzazioni, ha in fase di avvio cantieri per la realizzazione di impianti fotovoltaici nel Trapanese e nel Nisseno per una potenza complessiva installata di circa 45 MWp. Altri progetti saranno realizzati in Calabria per circa 105 MWp entro il quarto trimestre del 2024.

Il piano di investimenti in Sicilia di Metlen prevede l’entrata a regime dei cantieri entro il prossimo mese di ottobre 2024. Ance Sicilia darà alle aziende associate la possibilità di proporsi per realizzare lavori di ingegneria civile, elettrica ed elettronica, oltre che per assicurare la gestione e manutenzione degli impianti una volta entrati in esercizio.

L’accordo è stato firmato a Palermo dal Presidente di Ance Sicilia, Santo Cutrone, e dal Regional Managing Director Italy & Eastern Europe di Metlen, Aris Spiropoulos, alla presenza, per Ance, di Massimiliano Miconi, Past President di Ance Palermo, e di Giorgio Firrincieli, Presidente di Ance Ragusa; e, per il gruppo Metlen, della Procurement Manager, Chiara Cavazzin, della Legal Counsel, Caterina Antenucci, e del Head of Grid & Regulations Eastern Europe, Massimo Ceccariglia.

Metlen, che opera in 40 Paesi con 6.144 dipendenti fra diretti e indiretti e un volume d’affari di 5,49 miliardi di euro, recentemente ha annunciato l’avvio di un piano di investimenti in Italia con un portafoglio di circa 180 progetti in quattro anni; Piano programmato in tutto lo Stivale, Isole comprese, per ottenere una potenza installata complessiva di 3,6 GW, che comprende fotovoltaico, eolico, stoccaggi e idrogeno verde.

L’impresa ad oggi conta in Italia circa 120 dipendenti diretti, con l’obiettivo di arrivare a 250 entro fine anno e a 400 entro il 2026. Per realizzare tutti gli impianti nel Paese si stima un impiego di circa duemila unità.

“Siamo orgogliosi – ha dichiarato il Presidente di Ance Sicilia, Santo Cutrone – di essere stati riconosciuti dalla società Metka Egn Italy srl, appartenente a Metlen Energy & Metals S.A., come un’associazione imprenditoriale regionale di primario riferimento, in quanto siamo in grado di offrire un lungo elenco di aziende qualificate e iscritte capaci di soddisfare le richieste di particolari caratteristiche tecniche e operative, oltre che di garantire sicurezza, affidabilità e sostenibilità. Ci auguriamo che questa partnership, che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della transizione energetica dell’Isola al 2030, dia tanti frutti e che possa essere replicata in altre occasioni di sviluppo economico e produttivo di questa nostra terra”.

Aris Spiropoulos, Regional Managing Director Italy & Eastern Europe di Metlen, da parte sua ha commentato: “Metlen, con la firma di questo protocollo d’intesa, riconferma di essere un protagonista dello sviluppo e del sostegno delle realtà in cui si trova ad operare, in un’ottica di valorizzazione delle economie locali, avendo massimo riguardo per la sostenibilità economica, ambientale e sociale dei territori e delle loro peculiarità”.

– foto ufficio stampa Ance Sicilia, da sinistra in piedi, Massimiliano Miconi, Giorgio Firrincieli, Massimo Ceccariglia; seduti, Chiara Cavazzin, Caterina Antenucci, Aris Spiropoulos e Santo Cutrone -.

(ITALPRESS).