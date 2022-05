“Il segno di questa serata è il segno di una società che ha deciso di riprendersi in mano il futuro. La pandemia ha evidenziato il grande ruolo della famiglia che, nonostante tante difficoltà, ha dimostrato di essere fondamentale per resistere insieme e per costruire con fiducia il futuro.

Il Family Act è una riforma di tutte e di tutti, per tutte e tutti. Il modo in cui abbiamo portato avanti questa riforma è quello della politica che ha riconosciuto i bisogni reali dei cittadini e ha saputo comporre le diverse posizioni per essere davvero al servizio del Paese. La Calabria ha un alto tasso di disoccupazione femminile: per invertire questa tendenza è necessario garantire servizi educativi in numero adeguato a supportare la genitorialità, ed è quello che facciamo con l’investimento di 4,6 miliardi di euro in asili nido, ed è importante valorizzare quelle imprese che con le loro politiche di welfare contribuiscono a realizzare il diritto delle donne di essere lavoratrici e madri”. Così la Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti, intervenuta a Palmi (RC) all’evento organizzato da Italia Viva Calabria sull’assegno unico e universale per i figli.