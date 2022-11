Parte da oggi la nuova campagna di promozione della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che vedrà la presenza di immagini, foto e video del territorio metropolitano su impianti fissi e digitali presso la metropolitana di Roma e presso la metropolitana e l’aeroporto di Napoli.

La campagna proporrà immagini rappresentative del territorio metropolitano reggino, con una particolare attenzione alle emergenze archeologiche e culturali.

L’iniziativa di forte impatto per i contatti attesi, vista l’importante affluenza di utenti nei luoghi prescelti, si inserisce nell’ambito della più ampia campagna di marketing Sistema Cultura promossa dall’ente, nell’anno del cinquantesimo anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace.

Saranno utilizzate, infatti, le immagini realizzate in occasione dell’importante anniversario, relative ai siti storici e culturali del territorio metropolitano con un focus sulle due straordinarie statue.

Assumendo come volano i Bronzi di Riace, riconoscibili a livello internazionale, l’Ente metropolitano si è impegnato quest’anno nella valorizzazione di tutto il Sistema Cultura della Città Metropolitana, inteso come rete di luoghi e attività collegati all’archeologia, alla storia e alle arti, orientando molte attività al rafforzamento del turismo culturale, che si presta ad un turismo di prossimità, alla destagionalizzazione e agli short break.

Per queste ragioni sono state individuate due regioni, la Campania e il Lazio che sono target di grande interesse rispetto a questi parametri, anche alla luce della possibilità di utilizzare varie soluzioni di viaggio per raggiungere la nostra Città Metropolitana.

Dopo il lancio del video Sistema Cultura, che ha già ottenuto grande attenzione a livello nazionale, in occasione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico che si è tenuta a Paestum dal 27 al 30 ottobre e che ha visto insieme alla Città Metropolitana la presenza delle Istituzioni preposte alla salvaguardia tutela e valorizzazione del patrimonio culturale del territorio, si aggiunge un nuovo tassello nel percorso di promozione.

Circa 200 gli impianti interessati nella Metropolitana di Roma più un impianto digitale, 80 gli impianti nella metropolitana di Napoli oltre al digital nell’aeroporto del capoluogo campano.

“Si tratta di una iniziativa che va inquadrata in un più ampio progetto che intende, attraverso vari passaggi e varie iniziative, dare continuità e rafforzare su più livelli l’interesse suscitato dal cinquantesimo anniversario dei Bronzi di Riace” ha commentato il sindaco ff della Città Metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace. “Abbiamo messo in campo un’ampia azione di marketing orientata alla promozione di tutto il territorio metropolitano – ha aggiunto Versace – che guarda a target specifici e sostiene la destagionalizzazione, perché il nostro impegno verso lo sviluppo del settore turismo, che siamo certi essere uno dei comparti con maggiori potenzialità di crescita del nostro territorio, deve essere organizzato e consequenziale”.

“E’ necessaria una visione d’insieme, è necessario che ciascuna attività realizzata riesca a collegarsi e a rafforzare le altre e non possiamo e non vogliamo sottovalutare occasioni di visibilità come quella dell’anniversario del nostro simbolo identitario per eccellenza. Continueremo su questa strada convinti che nei prossimi anni raccoglieremo i frutti delle attività che hanno visto il coinvolgimento di tutte Istituzioni territoriali e della Comunità metropolitana, che ha partecipato ai tanti importanti eventi di qualità realizzati nel corso di quest’anno, e i frutti delle attività di comunicazione che ci hanno consentito di esportare un’immagine legata alla memoria storica del territorio reggino e di affermare un’identità chiara e positiva”.

“I Bronzi di Riace ci hanno accompagnato quest’anno in ogni iniziativa culturale e di promozione – ha concluso Versace – e continueranno a farlo nei prossimi mesi perché dobbiamo insistere sul nostro posizionamento quale meta turistica culturale di alto profilo, capace di emozionare, di coinvolgere e di far vivere al visitatore il territorio in ogni suo aspetto”.