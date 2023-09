È stato sottoscritto quest’oggi il contratto per la concessione temporanea onerosa ed il relativo verbale di consegna delle aree del centro sportivo Sant’Agata della Città Metropolitana di Reggio Calabria nei confronti della società LFA Reggio Calabria.

In queste ore i rappresentanti della società hanno preso possesso degli spazi della struttura per l’immediato avvio del programma sportivo.