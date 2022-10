Il Rettore dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria prof. Giuseppe Zimbalatti comunica che, il 7 novembre 2022, presso l’Aula Magna “Antonio Quistelli”, avrà luogo la cerimonia di conferimento della Laurea Magistrale in Scienze Forestali ed Ambientali al Principe Alberto II di Monaco.

Tale conferimento rappresenta l’esito di un percorso avviato alcuni anni addietro, e più volte rinviato a causa dell’emergenza sanitaria.

Il Principe Alberto II di Monaco costituisce, oggi, un punto di riferimento internazionale per le attività promosse ed i programmi sostenuti e finanziati in materia di salvaguardia della Natura e dell’Ambiente.

Rilevante e significativo, in particolare, è il suo impegno verso le foreste in generale e segnatamente verso le attività di ricerca inerenti lo studio, l’analisi, la sperimentazione e la promozione di modelli di gestione sostenibili e orientati alla tutela degli eco-sistemi forestali e alla difesa della biodiversità.