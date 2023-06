Gruppo consiglio regionale Fratelli d’Italia

“E’ un evento storico quello che ha messo in moto il Governatore della Calabria Roberto Occhiuto, Commissario Straordinario alla Sanità assumendo a tempo indeterminato 2191 unità di personale tra medici, infermieri e operatori sanitari”.

Così il Gruppo consiliare e gli assessori di Fratelli d’Italia condivide “l’operazione verità” del Presidente che dimostra come finalmente, con questo Governo regionale le cose si affermano e si fanno.

“Dopo 12 anni di Commissariamento, la sanità calabrese era ormai allo sbando e solo grazie all’operazione di reclutamento messa in campo da Occhiuto, la nostra Regione ha una boccata d’ossigeno – afferma il Gruppo di FdI -. Se il Governatore non avesse scelto coraggiosamente di intraprendere questa direzione, ricordiamo anche l’alto numero di pensionamenti, oggi molti ospedali della Calabria sarebbero chiusi e a farne le spese sarebbero stati i nostri cittadini e ammalati. Forse, è opportuno ricordare a chi condanna questa operazione regionale a tutela della salute pubblica, alcuni importanti numeri: dal primo Gennaio 2022 al 30 Aprile 2023 sono stati assunti a tempo indeterminato 1450 unità, assunti a tempo determinato 1080 unità e stabilizzati 741 unità. Numeri non di poco conto che non si possono prestare alle strumentalizzazioni delle opposizioni ma che dimostrano la capacità di compiere scelte coraggiose e la coerenza dei percorsi virtuosi. Per quanto riguarda la chiamata dei medici cubani, scelta strumentalmente criticata dai soliti noti, stanno svolgendo un buon servizio senza “rubare”il posto ai medici italiani e come sostiene il Governatore, anche grazie a questi medici specialisti, è stato rimesso in moto il motore della sanità. A tutti i cittadini deve essere garantita parità di accesso in rapporto a uguali bisogni di salute e questo è stato il leitmotiv da quando ci siamo insediati. Continueremo a lavorare su questa strada sostenendo le iniziative del Governatore Occhiuto per avere un’assistenza sanitaria efficace ed efficiente ma, soprattutto, per non avere più disuguaglianze tra Nord e Sud”.

Assessore Giovanni Calabrese

Consigliere regionale Luciana De Francesco

Consigliere regionale Sabrina Mannarino

Consigliere regionale Antonio Montuoro

Capogruppo FdI Giuseppe Neri

Assessore Filippo Pietropaolo

“Sulla sanità basterebbe un pò di onestà intellettuale”.

Lo dichiara il Consigliere regionale Domenico Giannetta (FI).

“La sanità calabrese è passata da uno stato dormiente a uno di proattività. Un deciso cambio di passo perseguito dal Presidente Occhiuto con audacia e coraggio. Il coraggio delle scelte – continua il consigliere – anche divisive, ma che andavano fatte per produrre cambiamento e emanciparci da un lungo periodo nero che ha segnato la nostra storia.

Il presidente Occhiuto – continua Giannetta – non solo si è preso le responsabilità della sanità calabrese, ma ne ha accelerato i processi decisionali e, anche se il percorso è ancora lungo e complesso, possiamo già raccogliere dati ineguagliabili in tempi record.

Occhiuto ha avviato una campagna di reclutamento del personale senza precedenti negli ultimi dodici anni, assumendo 2.191 persone, di cui 1.550 a tempo indeterminato, 1.080 a tempo determinato e stabilizzandone 741. Di queste – specifica ancora – 830 persone sono state assunte in quattro mesi quest’anno. Un’operazione che va letta al netto dei 1.300 pensionamenti che avrebbero messo in ginocchio gli ospedali e l’intero sistema sanitario. Senza considerare il tanto atteso sblocco delle graduatorie di concorsi precedenti, per l’impiego del personale, a tempo indeterminato e determinato, per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza.

Sono dati importantissimi. E bene fa Occhiuto a rivendicarli. E basterebbe – conclude Giannetta – un pò di onestà intellettuale da parte del Partito Democratico che invece continua la sua campagna propagandistica “contro” perdendo l’occasione di tacere su fatti inconfutabili”.