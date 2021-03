Anche quest’anno la Graziano Tomarchio Production è presente a Sanremo. Con un entourage di operatori e professionisti dellacomunicazione, a seguito del più importante Festival della Canzone. Da oltre 15 anni segue la kermesse canora più importante d’Italia,riuscendo a coniugare musica, informazione e amore per il proprio territorio. La Calabria rimane la sua terra di origine, un nome a cui riesce sempre a dare il giusto peso e importanza, grazie al lavoro svolto negli anni.

Editore, cronista, conduttore e responsabile della comunicazione, Graziano Tomarchio, grazie anche alla collaborazione di alcuni partner, fidelizzati nel tempo, riesce a dare il proprio contributo, con servizi, informazione e format televisivi.

In occasione di questa ultima edizione del Festival, nonostante anche il particolare momento, di riduzione e di presenze di pubblico, la Graziano Tomarchio Production è stata accreditata, tra i pochi selezionati, per seguire le fasi di tutta la manifestazione, direttamente dalla sala stampa del Casinò. Anche quest’anno il nome della Calabria è presente al Festival di Sanremo.