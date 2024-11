La giovane cantautrice reggina SOLOSARA

Giovedì 7 novembre ospite al “The Bank”

Sara Brancati, in arte solosara, giovane e talentuosa cantautrice reggina di appena 17 anni, dopo la recente pubblicazione dei suoi due primi brani “Piano cartesiano” e “Occhi aperti”, già presentati in riva allo stretto, il 7 novembre si esibirà nel noto locale dell’hinterland milanese “the Bank”. Nella stessa serata si esibirà la cantautrice milanese “Enula”, già nota al grande pubblico anche per la partecipazione al famoso talent “Amici”. Oltre ai due brani già pubblicati, solosara presenterà al pubblico numerosi suoi inediti facenti parte del progetto “cogli l’attimo”. Tutti brani dai testi profondi e dal sound intimo che denotano una sensibilità particolare attenta a catturare le diverse colorazioni dell’anima con una naturalezza fuori dal comune.

Dopo la partecipazione alle finali nazionali di alcuni contest (Tour music fest 2023, Je’ so’ pazzo 2024), l’esibizione in terra lombarda rappresenta un importante momento di crescita per la giovane cantautrice reggina che chiede di essere supportata dai reggini trapiantati nel milanese e ispirandosi al suo ultimo brano “Occhi aperti” coglie l’occasione per rivolgersi ai reggini tutti e svelare un suo sogno: “Potermi esibire dal vivo a Reggio Calabria in occasione del concertone di Capodanno 2025 – aiutatemi a realizzare questo sogno!! @soloosaraa”