In mattinata il Principe arriverà dalla Statale 111 e si fermerà per scoprire la targa dei Siti Storici Grimaldi sulla Prima Circonvallazione.

Il corteo di auto proseguirà fino a via Senatore Lo Schiavo, da dove giungerà a piazza Italia. Da qui Alberto II di Monaco proseguirà a piede lungo viale XXIV Maggio fino a piazza della Libertà. L’ingresso in piazza è alle 11.30. Il principe, dopo la scopertura della targa sulla facciata del Municipio e la firma sul Libro degli ospiti, parlerà insieme al sindaco dal palchetto in piazza. Gli inni nazionali sono a cura dell’orchestra diretta dal maestro Cettina Nicolosi e del soprano Cristina Alviano. (In piazza il principe troverà anche delle dimostrazioni di arte effimera per cui Taurianova è diventata famosa, una realizzata dagli Infioratori della Proloco e una dai Madonnari de Gli Amici del Palco).

Successivamente, il principe si trasferirà nel vicino Palazzo Contestabile, dove, con la guida dei discendenti della nobile famiglia, ammirerà la bellezza di questa dimora storica. All’interno del palazzo verranno esposti i prodotti dell’artigianato locale illustrati personalmente dagli operatori. La visita si concluderà presso il ristorante Radikena per un momento di convivialità, a cura del Comune, riservato alle autorità civili, militari e religiose, ai consiglieri comunali, alla Consulta delle associazioni, nonché ai taurianovesi distintisi in vari campi.

La visita calabrese del principe proseguirà il giorno dopo a Terranova Sappo Minulio e Seminara.