La Gioiese Trionfa al Ritorno a Casa: Vittoria Contro il San Luca

Grazie per aver letto questo contenuto, continua a seguirci!!



di Clemente Corvo

In una giornata che resterà impressa nella memoria collettiva di Gioia Tauro, la Gioiese ha festeggiato il suo ritorno al Pasquale Stanganelli con una vittoria emozionante di 2-1 contro il San Luca. Un ritorno atteso da quasi un anno che ha visto la squadra locale raccogliere i frutti del sostegno e dell’entusiasmo della città, dimostrandosi superiore in una partita vibrante e ricca di emozioni.

La partita, combattuta e intensa, ha messo in luce la superiorità della Gioiese, che ha saputo sfruttare la qualità e la determinazione di alcuni dei suoi elementi più rappresentativi. La differenza è stata fatta dalla caratura dei giocatori fortissimi della squadra di casa, che hanno saputo essere decisivi nei momenti chiave dell’incontro.

La risposta della città all’appello lanciato dalla società e dai tifosi ultras di affollare lo stadio per sostenere la squadra ha trasformato l’evento in una vera e propria festa collettiva, dove il tifo appassionato ha rappresentato il dodicesimo uomo in campo, spingendo la Gioiese a dare il massimo e a conquistare tre punti fondamentali per il prosieguo del campionato.

I gol di Titizian e Zamani hanno regalato la vittoria e riportato il sorriso in città, premiando gli sforzi e i sacrifici di una società guidata con passione dal presidente Filippo Martino. Un momento particolarmente toccante è stato il minuto di silenzio e la consegna di una targa al figlio di Agostino, dedicata alla memoria di Don Mimmo Mercuri, figura amata e recentemente scomparsa, che ha unito in un commosso ricordo tifosi e giocatori.

La vittoria contro il San Luca non è stata solo un trionfo sportivo, ma un segnale forte della rinascita e dell’unione tra la squadra e la sua comunità, una dimostrazione di come lo sport possa essere motore di passioni, ricordi e speranze condivise.

La Gioiese, rientrando nel suo stadio, non solo ha ripreso il cammino interrotto ma ha anche rafforzato quel legame indissolubile con i suoi tifosi e con la città di Gioia Tauro, celebrando insieme una giornata di festa che va oltre il risultato sportivo, segnando l’inizio di un nuovo capitolo nella storia del calcio locale.