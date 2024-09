DI CLEMENTE CORVO

Si è disputata ieri la gara calcistica tra la Gioiese e la Palmese. La gara valida per gli ottavi di andata di Coppa Italia Dilettanti si è conclusa con la Vittoria della Gioiese per due a zero. Meritata la vittoria della compagine viola, i ragazzi hanno messo in campo: orgoglio, determinazione e volontà che aggiunti al dodicesimo uomo in campo ovvero il pubblico, sono riusciti a prevalere meritatamente sulla compagine Palmese. Bella nota quella del pubblico: tantissimi giovani Accorsi al Polivalente per sostenere la Gioiese, e pregevole la presenza di tante giovani donne che non hanno fatto mancare il sostegno alla squadra viola. Presenti in totale circa 1500 spettatori con discreta rappresentanza di Palmesi e spettatori provenienti da più zone della Piana. Partita sostanzialmente corretta. Una nota è rappresentata dal fatto che all’uscita si è preferito far defluire prima il pubblico ospite e poi quello locale contrariamente a quanto normalmente accade. Segnaliamo la presenza allo stadio dell’assessore allo sport Totò Parrelli e dell’assessore Christian Guerrisi. Un plauso a Peppe Infusino per la gestione attenta ed oculata della partita. Complimenti anche a suo figlio Lorenzo per la splendida rete segnata. Nella circostanza possiamo dire che il successo nel derby porta uno specifico marchio che è quello della famiglia Infusino, che insieme a tutta la squadra hanno meritato ampiamente la Vittoria. Una meritata Vittoria ottenuta dalla squadra Viola, ma anche tanto voluta dalla società e dall’intera città di Gioia Tauro.

Da evidenziare l’ottimo arbitraggio di Aldo Frascà di Locri e dei suoi collaboratori Alessandro Crucitti e Simone Marika di Reggio Calabria.