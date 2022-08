Di Clemente Corvo

La Gioiese ha vinto il derby della Piana.

1 -2 in casa della Palmese, dopo esser andati in svantaggio nel primo tempo e rimasti in 10 nella seconda frazione.

Gol di testa imperioso di Stillitano, e rigore realizzato da Curcio, procurato da una splendida incursione di Condemi.

Prova di grande carattere della squadra! I carichi di lavoro della preparazione atletica si sono fatti sentire.

I tifosi sono stati sensazionali. Splendida cornice di pubblico.