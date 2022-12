LA GIOIESE CONQUISTA LA COPPA ITALIA DILETTANTI !

DI CLEMENTE CORVO

Ieri al Luigi Razza di Vibo Valentia, la Gioiese battendo in finale la Promosport per 3 a 1 Si aggiudica meritatamente la Coppa Italia Dilettanti .

La squadra Viola scesa in campo con grande determinazione ha fatto capire da subito, di essere padrona assoluta del proprio destino.

Infatti, già nei primi 45 minuti con il risultato di 3 a 1, praticamente si può dire di aver chiuso l’intero incontro, in quanto il secondo tempo è stato giocato sostanzialmente per difendere il risultato ottenuto nel primo tempo. La Gioiose con questa conquista della Coppa Italia, chiude un anno calcistico veramente da incorniciare, iniziato con la promozione in eccellenza e subito dopo susseguito da un girone di andata semplicemente strepitoso, chiuso con ben dieci punti di vantaggio sulle inseguitrici.

Questi ragazzi oltre a dimostrare doti tecniche eccezionali, stanno dimostrando grandissimo attaccamento ai colori sociali, grandissima caparbia, impegno costante, voglia di vittorie, voglia di trionfi.

Tanti di loro meritano campionati di livelli Superiori a quello dell’eccellenza, dove tra l’altro si trova un certo Marco Condemi che ha calcato Campi di Serie A, un vero LUSSO non solo per la Gioiese ma per tutto il campionato di Eccellenza Calabrese.

A fine gara il mister di questa gloriosa squadra Graziano Nocera si è così espresso:

” Il risultato di oggi è il coronamento di un anno fantastico. Stiamo dimostrando il nostro lavoro. Questa vittoria è un premio alla passione e agli sforzi di tutti.. adesso coldiamoci le feste E continueremo con la stessa grinta a giocare il prossimo girone di ritorno”.

Subito dopo la premiazione il Presidente del Comitato Regionale Calabria , Dottore Saverio Mirarchi ha espresso parole di elogio nei confronti della squadra Gioiese, lo stesso si è così espresso:

” Abbiamo visto una bella partita in modo particolare nel primo tempo.

Sono soddisfatto di quanto ho visto in tutta la manifestazione. Ovviamente ora Speriamo che la gioiese possa rappresentare al meglio la Calabria nelle prossime sfide Nazionali”.

La Coppa Italia appena vinta dalla Gioiese è stata esposta sulla centralissima via Serra all’interno del negozio di articoli sportivi del mister, In modo che, tutta la città la possa onorare, in quanto questa vittoria è la vittoria della città di Gioia Tauro!