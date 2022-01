DI CLEMENTE CORVO

La Gioiese, dopo l’ultima Vittoria ottenuta a Bianco contro l’Africo, riconquista la Vetta della Classifica del Campionato di Promozione Girone B, nonostante la penalità in classifica relativa alla partita meritatamente vinta sul campo contro il Caraffa e data successivamente persa dalla Lega alla squadra Viola, ed anche se con una partita in più rispetto allo Sorting Catanzaro Lido. La neo Capolista Gioiese Domenica prossima contro il Capo Vaticano, tornerà finalmente dopo oltre un anno, a giocare al Polivalente ” Pasquale Stanganelli ” di Gioia Tauro, dopo un esaltante girone di andata e nonostante la stessa abbia disputato tutte le partite casalinghe in trasferta presso lo Stadio Lo Presti di Palmi. A tal proposito abbiamo chiesto al Presidente della Gioiese Nicola Pulimeni del perché la Gioiese non ha iniziato a giocare al Polivalente il suo campionato, Lo stesso ci ha così risposto : ” All’ inizio non c’erano le condizioni idonee per quanto riguarda il terreno di gioco, oggi grazie ad un intesa con il Signor Michele De Masi e dopo i dovuti interventi da lui apportati, il mister ha ritenuto che attualmente ci sono i presupposti per il ritorno al Polivalente”. I lavori al Cesare Giordano a che punto sono ? ” I lavori stanno andando avanti come da progetto, stiamo ultimando i lavori affinché ci siano le condizioni per chiedere l’omologazione alla lega. Entro Febbraio contiamo di poter completare gli stessi. Noi ci auguriamo di poter chiudere il campionato proprio al Cesare Giordano ” . Per quanto riguarda la partita vinta meritatamente sul campo contro il Caraffa e data successivamente persa dalla Lega, avete presentato ricorso? ” Sì, abbiamo presentato ricorso giorno 15. Secondo i nostri legali ci sono le dovute e concrete condizioni per poter ribaltare il verdetto del giudice sportivo e riavere i tre punti sudati e conquistati sul campo “. Gli atleti Gioiesi che in questo campionato si stanno imponendo con grande determinazione ed orgoglio da Domenica prossima, potranno finalmente avere il supporto della città di Gioia Tauro, che in questo girone di ritorno sarà senz’altro Il dodicesimo uomo in campo. La mitica , gloriosa Gioiese è dei Gioiesi , per quanto tale deve rimanere. C’è grande orgoglio ed entusiasmo in città, orgoglio, per il Primato in Classifica, entusiasmo, perché la squadra ritorna a giocare nella città di Gioia Tauro, momento tanto atteso non solo dagli appassionati supporter Viola, ma da tutta la popolazione della Cittadina della Piana. Sicuramente , Domenica prossima i Cittadini Gioiesi si uniranno con la loro massiccia partecipazione, con quella passione che li ha sempre contraddistinti e daranno con il loro calore una grande mano a tutto lo staff Gioiese, ed in modo particolare agli atleti che stanno veramente onorando i colori Viola della Città , in modo da poterli aiutare a mantenere e possibilmente incrementare il meritato primato in classifica. La Società, la Squadra, la Città, meritano il salto di CATEGORIA!