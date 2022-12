DI CLEMENTE CORVO

Con la Vittoria della GIOIESE di domenica Scorsa , contro il BOCALE e con il relativo pareggio della squadra REGGIO MEDITERRANEA , la squadra viola con due giornate di anticipo dal termine del girone di andata del campionato di Eccellenza, si aggiudica il titolo di campione d’inverno. Un risultato veramente strepitoso per una neo promossa.

Una squadra con un organico unito, che lavora assiduamente, supportata da un pubblico favoloso, un unico tragitto che si sta percorrendo insieme, sempre con il massimo impegno, sempre a testa alta, lottando come dei leoni e determinati sempre a conquistare la vittoria alla fine di ogni incontro, il tutto con il grande orgoglio viola. Queste sono le componenti di questa eroica squadra. Società, Squadra, Tifosi, un tridente pazzesco che sta rievocacando i gloriosi tempi passati.

Domenica prossima La Gioiese sarà di scena a Soriano, un’altra gara esterna che racchiude tantissime insidie, pertanto ancora una volta la tifoseria Gioiese, unita come sempre, seguirà i propri beniamini. La CAPOLISTA GIOIESE é ben determinata nel voler mantenere il distacco in classifica, prima di chiudere la successiva domenica contro CITTÀ DI ACRI 2020, il girone di andata del CAMPIONATO di Eccellenza in casa al cospetto del suo meraviglioso pubblico. Lo staff tecnico della Gioiese stilata la lista dei convocati, fa ben notare che è stato convocato Il dodicesimo uomo in campo, che corrisponde al nome della CITTÀ DI GIOIA TAURO . Pertanto Uniamoci tutti in massa per aiutare i nostri beniamini ad ottenere l’ennesima vittoria.