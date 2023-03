Di CLEMENTE CORVO

La città di Gioia Tauro si prepara al grande evento di domenica prossima, che quasi sicuramente riporterà la Gioiese in Serie D, dopo circa 10 anni.

Infatti, a tre giornate dalla fine del Campionato di Eccellenza, la squadra Viola con Ben otto punti di vantaggio dalla diretta inseguitrice Promosport, Ottenendo la vittoria in casa contro il Bocale Calcio Admo, conquisterebbe la matematica certezza della vittoria del campionato. Alla squadra della Piana potrebbe bastare addirittura lo stesso risultato della Promosport, che sarà impegnata sull’ostico campo di Scalea. La prossima è di imminente conquista della serie D è il giusto risultato, dopo lo Strepitoso Campionato disputato dalla squadra di Mister Graziano Nocera, che l’ha vista sempre primeggiare ai vertici della classifica, con distanze veramente notevoli dalle dirette inseguitrici. Nella circostanza la società Viola ha proposto dei prezzi veramente simbolici, in modo da poter permettere a tutti gli sportivi, non solo Gioiesi, ma di tutta la Piana di poter assistere a questo grande evento del ritorno in Serie D.

A tal proposito il Direttore Amministrativo della Gioiese, Rocky Tilotta, pacato, per come giusto che sia, ma anche molto gioioso, si è così espresso :

” La partita di domenica 2 aprile potrebbe aprire le porte della serie D per la nostra società, dopo 10 anni potremmo ritornare a disputare un campionato importante, all’altezza del blasone della Gioiese e della città di Gioia Tauro.

Ma non vi è nulla di scontato, ci mancano 2 punti per la matematica vittoria di questo campionato ed il Bocale verrà a giocarsi le ultime possibilità di salvezza con il coltello tra i denti.

Sarebbe il culmine di un percorso importante, che ci vedrebbe raggiungere due promozioni in due stagioni, il salto dalla promozione alla serie D e la vittoria della Coppa Italia Calabria, sono qualcosa di inaspettato ma, proprio per questo, è un’enorme soddisfazione per la nostra società, dalla proprietà ai dirigenti e, soprattutto, dai giocatori allo staff tecnico ed al mister Nocera.

Sicuramente non siamo partiti per vincere questo campionato ma il modo in cui lo stiamo “DOMINANDO “, passatemi il termine, ci rende orgogliosi e felici.

Ma, allo stesso tempo, ci responsabilizza per quello che potrebbe essere l’impegno in serie D.

Abbiamo costruito qualcosa d’importante in questi 2 anni e stiamo lavorando per far sì che questo patrimonio sportivo non venga smarrito per strada, anzi vorremmo consolidare e dare vita ad un progetto a lungo termine.

Speriamo di raggiungere il nostro obiettivo domenica e poter festeggiare con i nostri tifosi allo stadio e per le strade della nostra città.

Se così fosse da lunedì inizieremo a progettare il futuro, altrimenti ci proveremo la prossima partita. Mi sento dire che la nostra forza sono il gruppo formato da ragazzi e uomini che non si risparmiano, come non si risparmiano i nostri tifosi e domenica allo stadio Polivalente ci sarà l’ennesima conferma, ne sono convinto “.