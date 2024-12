La filiale cittanovese di Poste Italiane ha il suo nuovo postamat. Nella mattinata odierna, a valle di un confronto proficuo tra Amministrazione e Direzione dell’Azienda, è stato installato un dispositivo elettronico di ultima generazione che fornirà alla clientela un servizio efficiente e di qualità. Dopo anni di disagi e criticità, le Poste sono tornate ad investire su Cittanova potenziando un servizio molto importante e largamente utilizzato dai cittadini.

Molto importante, in questo quadro, si è rivelata l’azione di costante stimolo messa in campo dal Consigliere Giuseppe Morabito a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera Comunità: uno sprone garbato che ha trovato la piena disponibilità alla collaborazione del Direttore della Filiale di Poste dott. Giovanni Vena.

«Finalmente Cittanova ha il suo nuovo postamat e dunque un servizio moderno e adeguato alle esigenze di una vasta utenza – ha affermato il Sindaco avv. Domenico Antico -. Siamo contenti di aver contributo attivamente al superamento di criticità che andavano avanti da anni. Rivolgo un ringraziamento ad Direttore della Filiale di Poste di Cittanova dott. Giovanni Vena per lo spirito collaborativo dimostrato che, ne sono certo, proseguirà anche nella fase di attuazione del progetto Polis per la modernizzazione dei locali di Corso Italia. Un grazie al Consigliere Giuseppe Morabito per lo spirito costruttivo con cui ha lavorato per il raggiungimento di un obiettivo importante. Noi, come sempre, proseguiamo nel lavoro di rinascita del nostro paese ascoltando le istanze dei cittadini e programmando con loro il futuro di Cittanova».