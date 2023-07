La Filcams Cgil Calabria sostiene il Reggio Calabria Pride 2023 e sarà presente al corteo

con slogan “diritti al cuore”

Vogliamo rappresentare e ricordare a chi nel nostro Paese fa fatica a capire che oltre agli steccati che la società e le istituzioni generano ci sono persone, lavoratrici e lavoratori che non vivono al solo scopo di “produrre” qualcuno o qualcosa ma di vivere ed essere felici e rispettati.

Le persone hanno diritto a vivere dignitosamente e lavorare aldilà del loro orientamento sessuale, invece si assiste ancora oggi ad episodi di bullismo e violenza, intolleranza dentro e fuori i luoghi di lavoro.

Perché questo si affermi bisogna costruire servizi pubblici all’altezza dei sogni e delle aspettative delle persone che vivono in questo Paese per permettere a ciascuno e ciascuna di vivere la propria esistenza senza soprusi e condizionamenti.

Il 22 luglio ci saremo anche noi, insieme a tante associazioni, libere e liberi cittadini, a colore le strade di Reggio Calabria per non lasciare spazio a chi vorrebbe ancora un Paese in bianco e nero.