Di Robin Hood

Certe volte è meglio rimanere in silenzio, senza dare giudizi affrettati su alcuni reparti dell’ospedale di Polistena. La radiologia diretta dal primario Cordopatri è considerata in tutta Italia una vera eccellenza. Ci sono primari e medici di importanti strutture del centronord, che i referti stilati dal primario Cordopatri nemmeno li discutono, in quanto convinti della bravura del radiologo. Per noi calabresi tutto ciò, ci fa onore. Per questo motivo dare giudizi affrettati sul quel reparto è innoportuno . Che poi ci sono altre disfunzioni nell’ospedale di Polistena nessuno li nega…anzi..abbiamo fatto battaglie negli ultimi anni. Per questa ragione il direttore di Approdo si trova a processo per aver difeso i medici che lavorano. Nel 2022 sono state effettuate oltre 12 mila tac, 23 mila radiografie. 3500 risonanze magnetiche. Numeri da capogiro. Il resto sono chiacchiere. L’arrivo dei medici cubani ha portato nuova linfa positiva. Infatti nel reparto diretto da Cordopatri si fanno le mammografia ed altri analisi che nella struttura medica nessuno ha mai fatto.