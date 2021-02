In una giornata fredda e grigia di febbraio, la famiglia dei Lions, nella Chiesa S. Maria di Porto Salvo a Gioia Tauro, saluta l’amico Saverio Cambareri che inaspettatamente lascia questo mondo per unirsi alla schiera degli Angeli nel Regno dei Cieli

Erano tutti là i Lions, un poco smarriti e un poco increduli, a comunicare solo con lo sguardo quelle emozioni che le parole non riescono a esprimere. Nessuno dei presenti avrebbe immaginato di vivere, un giorno, un tale momento di sgomento, ……..invece gli eventi accadono senza preavviso, quando meno si aspettano, anche quelli drammatici come questo.

Già, Saverio ci ha lasciati in un modo drammatico, cruento, lui che trasmetteva solo serenità con il suo sorriso e le sue parole rassicuranti. Saverio era una bella persona, solare, sensibile, elegante dentro, un brillante professionista che si dava senza riserve, un amico fidato, generoso e disponibile. Per tutti il suo ricordo si confonde con il rimpianto di non poterlo più riabbracciare, di non poter rivedere il suo viso leale, aperto, di non poter avere il suo confronto, il suo sostegno, di non poter contare sulla sua sincera amicizia.

Ma Saverio continuerà a vivere nel cuore di tutti coloro che lo hanno avuto come compagno di viaggio lungo il cammino della vita terrena ed anche se il suo viaggio si è interrotto troppo presto, il segno del suo passaggio rimane forte e non si sbiadirà. Il suo sorriso continuerà ad incoraggiare e sostenere gli animi sensibili che lo hanno apprezzato e amato.

“……..perchè chiedo silenzio,

non crediate che io muoia,

mi accade tutto il contrario:

accade che sto per vivere.”

Il Dottore Saverio Cambareri esercitava la professione di Medico nella città di Gioia Tauro. Socio stimatissimo del Lions Club di Palmi da molti lustri, ricopriva quest’anno l’incarico di Coordinatore dei Presidenti di Circoscrizione del Distretto 108Ya. Ha servito “l’Associazione di servizio più grande al mondo” in qualità di Presidente del Club di Palmi, Delegato di Zona e Presidente di Circoscrizione e con molti altri incarichi di prestigio nel nostro Distretto 108 Ya.

Ciao Saverio, Amico sincero e Galantuomo d’altri tempi: ci mancherai…