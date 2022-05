Il Convegno, che si è svolto nella bella e austera Aula Magna del Liceo, alla presenza di un gremito pubblico composto, oltre che dagli studenti e dai professori, da numerosi lions in rappresentanza dei Clubs aderenti al Service, varie Associazioni operanti nel territorio e tanti graditi ospiti invitati per partecipare all’evento, ha aperto i lavori con i saluti di S.E. Mons. Francesco Milito Vescovo della Diocesi Oppido Mamertina Palmi, della prof Aurora Placanica nella duplice veste di Preside della scuola e Socia Lion, del Presidente del Club dott. Pierluigi Taccone, del Presidente di Circoscrizione avv. Massimo Serranò, dell’Assessore alla Cultura di Oppido Mamertina dott. Marta Iaria che ha portato i saluti del Sindaco e della Presidente Distrettuale del Service avv. Lucia Maffei che si è collegata da remoto per esprimere il suo compiacimento per l’iniziativa.

Gli illustri Relatori, moderati dalla prof Aurora Placanica, componente della Commissione del Service, referente per la XI Circoscrizione, hanno trattato la tematica da diverse angolature, suscitando interesse e apprezzamento nella platea, che ha seguito i lavori con la massima attenzione.

La dottoressa Caterina Destefano, Psichiatra Psicoterapeuta, ha posto l’accento sul più grande atto d’amore necessario perché nasca una nuova vita, coinvolgendo emotivamente tutti gli ospiti presenti.

Il dottore Rocco Cosentino, Procuratore del Tribunale dei Minori di Caltanissetta, ha trattato il tema dal punto di vista giuridico ponendo l’attenzione sull’importanza della tutela dei diritti dei minori, evidenziando il fenomeno dei diritti negati a molti bambini e adolescenti.

La dottoressa Sofia Ciappina, Psicologa, ha relazionato sull’importantissimo e delicatissimo ruolo dei genitori per una armoniosa crescita psicofisica dei figli.

Infine S. E. Monsignor Francesco Milito, che ha impreziosito il Convegno con la sua autorevole presenza e la sua vasta cultura, è intervenuto con parole di incoraggiamento e speranza per la Famiglia perché, come cellula educativa della società va sostenuta nel delicato compito di formazione delle giovani generazioni.

Il Convegno si è rivelato un’importante occasione culturale e formativa per i diligenti studenti del S. Paolo che hanno seguito tutti gli interventi con evidente interesse, ma è stato anche un’occasione di arricchimento personale per tutti i presenti che hanno molto apprezzato l’evento.

A chiudere i lavori è intervenuto il PastGovernatore dott. Domenico Laruffa che si è detto molto soddisfatto dell’organizzazione, della conduzione e della riuscita del Convegno che, trattando un tema di grande interesse e attualità, ha saputo coinvolgere tutti i Clubs della XI Circoscrizione, infatti hanno aderito al Service senza riserve grazie anche al sostegno e alla fattiva collaborazione del Presidente avv. Massimo Serranò.

A rendere il clima della mattinata ancora più gradevole e raffinato, gli intermezzi musicali del Pianista prof. Alberto Marafioti che ha eseguito magistralmente brani tratti dal repertorio classico di vari autori.