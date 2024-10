Il Consiglio comunale dell’11 ottobre 2024 ha visto il Sindaco battere in ritirata. Una sonora sconfitta che lo ha scosso talmente tanto da sentire l’esigenza di fare un comunicato stampa che sa più di sfogo. Nei fatti ha attaccato offendendo anche il Gruppo politico di Fratelli d’Italia. Vogliamo pensare che ciò sia avvenuto in un momento in cui ancora doveva riprendersi dalla batosta subita in Consiglio comunale quando tre dei suoi Consiglieri comunali lo hanno fatto ritornare con i piedi per terra e battere in ritirata. Aggiungiamo che nel medesimo Consiglio è stato ridicolizzato dal Suo stesso assessore alla cultura sig. Maria Fedele, che ha confermato che il Sindaco in tema di biblioteca PARLA SOLO PER SENTITO DIRE nella Sua stessa Maggioranza. Si si proprio da quell’assessore che tanto difende e vanta ma che poi nel suo comunicato gli ricambia la cortesia dando ragione a quanto affermato da altri colleghi della minoranza sul mancato e millantato titolo di studi, utilizzato in atti pubblici, quando scrive che manca un esame alla laurea…e poi la tesi, che forse si è dimenticato di aggiungere sic!. Certo noi non ci crediamo minimamente a quanto scritto dal Sindaco sul mancato titolo dell’assessore alla cultura sig. Maria Fedele ma auguriamo a Lei di raggiungere il traguardo e provare le emozioni che noi abbiamo già provato. Sul punto concludiamo che non è il titolo il vero problema ma lo diventa se lo utilizza in atto pubblico l’assessore alla Cultura, che in consiglio comunale ha dichiarato più volte di essere a conoscenza di quanto inviato al Ministero. Nei fatti non ha fatto nulla per farlo correggere. Se questa è la cultura che diffonde…

Stando così le cose allora diventa comprensibile lo sfogo ma ciò non giustifica le offese caro Sindaco!

Ecco che ora ci troviamo Noi a dover replicare, perdendo tempo, ad uno sfogo senza logica e ricco di contraddizioni.

Caro Sindaco avrebbe fatto più figura a chiedere alla Comunità cosa pensa di Lei e della Sua squadra piuttosto che offendere.

Basta chiedere cosa si pensa di un Sindaco che dopo aver denunciato a sua volta l’ex Sindaco, per mancata trasparenza sulla potabilità dell’acqua, fa finta di niente difronte alla CERTEZZA che la Sua squadra ,nella persona del Vicesindaco, ha fatto bere acqua NON POTABILE ai cittadini per circa un mese senza avvisarli. Ricordiamo bene il tentativo di scaricare le responsabilità sul Suo vicesindaco, pur sapendo che la responsabilità sulla salute pubblica è solo ed esclusivamente del Sindaco.Oggi SIAMO A 27 MESI SENZA ACQUA POTABILE! Basta solo questo per capire chi nei fatti è il “niente politico”!

Provi a chiedere cosa pensano i Cittadini del Sindaco che ha promesso docce di 20 minuti ed invece ha portato la gente alla disperazione per i disagi che ha causato la Sua squadra. E se da un lato c’è la speranza che, con i “mutui” tipici delle Sue amministrazioni, si risolverà il problema, dall’altro rimarrà la certezza del danno cagionato ai Cittadini che da oltre due anni devono comprare l’acqua per poter bere. Se a questo aggiungiamo le BOLLETTE salate che arrivano a casa per il pagamento del tributo allora si che si può facilmente individuare il vero “niente politico”.

Provi a chiedere anche cosa pensano di un Sindaco che ha modificato il regolamento comunale per fermare le interpellanze e le interrogazioni a risposta orale ,semplicemente per evitare di far rispondere in aula la “ SUA SQUADRA”, mortificando un intero Consiglio comunale.

Potremmo continuare a scrivere sugli affidamenti diretti fatti dalla SUA squadra per far pagare due volte lo stesso servizio ai Cittadini, oppure di pranzi conteggiati e mai avvenuti per come dichiarato dalla Sua squadra ma soprattutto della sua indifferenza di fronte a cotanta incapacità. Ci sarebbe da scrivere un libro piuttosto che un comunicato.

Lasci perdere le offese caro Sindaco e si concentri piuttosto a fermare la Sua squadra dal fare danni alla Città. Non sarà facile per Lei, visto che alcuni Suoi assessori ormai viaggiano in totale autonomia ma è meglio provarci. D’altronde lo hanno dichiarato i suoi stessi Consiglieri quando hanno parlato scostamento tra Giunta e i suoi Consiglieri. È normale che quando il Suo assessore alla cultura sig. Maria Fedele spende 40.000€ per un concerto (quello di Arisa) senza avere la disponibilità economica, che per lei diventa una Caporetto. Intervenga al più presto dimostrando di non essere complice di questo disastro politico altrimenti, se queste sono le sue reazioni, ci farà perdere ancora tempo in futuro.

Oggi, piuttosto che la soddisfazione, a noi rimane l’amarezza di aver risposto ad un Sindaco ormai allo sbando, consapevole della caratura politica della Sua squadra, perché è come se avessimo sparato sulla croce rossa.