La Dirigenza Viola chiama a raduno la Popolazione Gioiese, per la gara di Domenica

DI CLEMENTE CORVO

La Gioiese con il suo primo pareggio, dopo 19 partite del Campionato di Eccellenza, ottenuto domenica scorsa ad Isola Capo Rizzuto, mantiene inalterata la distanza dal vertice della classifica, con ben 9 punti dallo Scalea, 10 dalla Promosport , 11 da Reggio Mediterranea , anche se la squadra Reggina ha una gara in piú da disputare, anzi per la precisione il secondo tempo da giocare a Cosenza contro la Morrone, in quanto domenica scorsa alla fine del primo tempo sul risultato di 1 a 1 la partita è stata sospesa per un malore subito dall’arbitro di turno.

Domenica prossima la Gioiese ritorna a giocare a Gioia Tauro, in un incontro molto delicato contro la ostica squadra dello Stilo Monasterace che occupa il centro della classifica del Campionato di Eccellenza.

Una posizione certamente bugiarda rispetto ai valori effettivi della squadra Ionica.

Infatti bisogna ricordare la gara disputata dalla stessa all’andata contro la Gioiese, dove la squadra locale pur perdendo per due a uno ha dimostrato grandissimi valori tecnici.

La Gioiese, domenica prossima, dovrà affrontare con la massima determinazione e con il massimo impegno questa gara, in quanto la vittoria sarebbe un risultato importantissimo in questo momento cruciale del campionato.

Nel frattempo c’è da evidenziare che sono stati effettuati i sorteggi per l’incontro di andata di Coppa Italia contro l’igea Virtus che vedrà giorno 15 febbraio appunto la Gioiese giocare in casa contro la squadra siciliana.

La dirigenza Viola rivolgendosi a tutta la popolazione di Gioia Tauro, chiede una massiccia partecipazione per domenica prossima per la prossima gara contro la squadra Ionica, al Pasquale Stanganelli, in quanto la loro vicinanza è un fattore di notevole importanza per ottenere tutti insieme la vittoria.

Nel frattempo la Coppa Italia appena vinta dalla Gioiese, sta facendo il giro nei vari locali che sponsorizzano la squadra Viola, attualmente la Coppa Italia é situata in una nota Pizzeria di GIOIA TAURO, L’ ANGOLO DEL BUONGUSTAIO dei fratelli QUATTRONE, sita in via MONACELLI.

Il Direttore Amministrativo della squadra Viola si è così espresso sulla prossima gara: “L’incontro di domenica in casa contro lo Stilo Monasterace è un’altra partita molto difficile, sia perché siamo nel periodo cruciale del campionato e sia perché incontriamo una squadra molto competitiva e ben allenata.

Infatti hanno battuto la Promosport in casa e pareggiato a Sersale nelle ultime 2 giornate.

Ricordo che all’andata in casa loro, abbiamo dovuto fare una grande prestazione, imponendoci 2-1 dopo aver recuperato il gol di svantaggio. Dopo la partita feci i complimenti al loro mister perché disputarono un grande match.