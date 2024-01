La Di Furia non faccia orecchie da mercante sulla emodinamica di Polistena. Questa sera alle ore 21,00 il direttore di Approdo in diretta sulla pagina Facebook e sul portale giornalistico

Se oggi la cardiologia è tra i primissimi posti in Calabria per interventi nella cardiostimolazione lo si deve ad una squadra di professionisti che operano e salvano vite umane nell’interesse dei cittadini . Alla Di Furia consigliamo di ragionare con la propria testa e di farsi un giro realmente nell’ospedale senza “open day”

Abbiamo dato il tempo necessario al direttore generale dell’Asp di Reggio Calabria di potersi insediare e valutare in piena autonomia i pro e i contro della sanità reggina. Adesso il tempo è scaduto. Nessuno a più notizie dell’emodinamica al reparto di cardiologia. La coronografia indispensabile per poter procedere alla installazione degli stent non c’è più traccia . Eppure a Polistena hanno dimostrato che se li lasciano lavorare sono in grado di raggiungere traguardi impensabili. Abbiamo dovuto combattere, è per questo motivo il nostro direttore Longo è a processo, nell’ aver impedito al precedente commissario dell’Asp di smantellare la cardiologia di Polistena. Nessuno può dimenticare il tentativo di insediare a primario un medico che non era in grado di fare un ecocardiogramma. Tra l’altro ammesso candidamente dall’avvocato del primario mancato. Oggi grazie alla testardaggine di pochi, abbiamo un reparto di cardiologia fiore all’occhiello nella nostra Regione. Non si capiscono le ragioni perché Crotone e tra poco Paola sono pronti a far partire l’emodinamica, mentre a Polistena tutto tace!