Un vecchio adagio dice che i panni sporchi si lavano in famiglia ma, nel nostro caso, non

possiamo purtroppo parlare di famiglia, perché quello di cui andremo a trattare non è un

luogo dove vige, come dovrebbe, il dialogo e il reciproco rispetto delle persone.

La UILPOSTE si trova infatti oggi costretta a denunciare all’opinione pubblica una serie di

comportamenti discutibili, messi in atto dal management aziendale del Contact Center di

Reggio Calabria di Poste Italiane S.p.A, struttura erogatrice di servizi di assistenza clienti di

una delle più grandi aziende del Paese.

Del pari, è da stigmatizzare il comportamento di tutta la gerarchia aziendale della struttura in

parola, la quale, con i suoi silenzi e i suoi comportamenti omissivi, avalla le decisioni del

suddetto responsabile. Da tempo, infatti, assistiamo a una sorta di “smania di potere” del

preposto in parola, che addirittura pare aver apportato modifiche unilaterali e indebite

all’assetto produttivo della struttura aziendale, facendo in modo di applicare, a proprio

piacimento e soprattutto senza alcun vero e proprio atto formale, risorse di produzione in

ambiti sensibili al trattamento dei dati personali, come i punti amministrativi aziendali

(gestione buste paga dei dipendenti), senza che peraltro vi sia stata alcuna selezione di merito,

tra quanti aspiravano a concorrere a tali attività.

Tale atteggiamento è stato da noi più volte denunciato verbalmente ma ciò non ha sortito

alcun ripensamento. Pertanto, siamo arrivati al punto che non solo ci troviamo di fronte a

scelte “ad personam” su delicati ruoli aziendali ma manca una vera e propria applicazione

formale dei “prescelti” nella nuova mansione aziendale, in quanto si tratterebbe in tutta

evidenza di una applicazione irregolare e quindi nulla. Questo comporta che la risorsa

applicata in modo irregolare, non avendo alcuna qualifica o autorizzazione ufficiale a svolgere

compiti che implicano il trattamento di determinati dati personali dei dipendenti, di fatto viola

la privacy, senza che su simili atti irregolari si possano addossare addebiti, in quanto di fatto

l’addetto esercita un ruolo formalmente mai riconosciuto.

E’ palese a questo punto che le responsabilità, sia della nomina “ad personam” e sia delle

conseguenti violazioni di privacy, resti in capo a chi ha disposto tale esercizio fuori da ogni

norma interna aziendale, con la protervia di chi crede di essere al di sopra delle regole.

Come se non bastasse, tali comportamenti irregolari e totalmente autoreferenziali non si

limitano al mancato rispetto delle norme sulla corretta applicazione del personale ma

sconfinano anche in atteggiamenti persecutori nei confronti di altri dipendenti, discriminati

rispetto ad altri colleghi, facendo così suppore atteggiamenti viziati da commistione

d’interessi e quindi non super partes, come il ruolo e il principio di ragionevolezza

imporrebbero in questi casi.

La UILPOSTE di Reggio Calabria non può che denunciare al pubblico un siffatto

comportamento, che investe tutta una catena di comando aziendale di settore, che si sta

dimostrando silente e quindi connivente al cospetto di tali irregolarità.

Segreteria Provinciale Uilposte

Antonino Belgenio

Emanuel Pasquale Azzarà