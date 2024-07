“Al carcere di Arghillà non ci sono farmaci”.

A denunciarlo pubblicamente gli Avvocati Emanuele Genovese del Foro di Reggio Calabria e Luca Cianferoni del Foro di Roma.

“Il signor Giuseppe Sicari, detenuto presso la casa circondariale di Reggio Arghillà – si legge nella nota diffusa dai due legali – è soggetto a severe patologie di tipo cardiologico, gastrico, pressorio e prostatico. Il nostro assistito ci ha riferito che da circa una settimana non riceve le terapie necessarie e prescritte dal medico, perché, incredibile a sentirsi, non ci sono farmaci. Ovviamente sarà il Magistrato di Sorveglianza a compiere ogni accertamento. Ma davvero – chiosano i due Avvocati – non si capisce che cosa aspetti il Governo a proporre qualche soluzione non palliativa per il disastro in atto nelle carceri italiane ormai da troppi anni”.