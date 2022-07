Di Flora Giorgi

La Deliese, dopo aver abilmente primeggiato nel girone D della Prima Categoria, è già in moto per sostenere al meglio il campionato di Promozione; nel predisporre per il prossimo anno una squadra di livello però, non abbandona nominativi che, caratterizzando la stagione calcistica appena trascorsa, le hanno permesso di dominare la classifica durante tutte le giornate di campionato: Alessandro e Vincenzo Carbone, Gianni e Vincenzo Battista, Vincenzo e Rocco Occhiuto, Domenico Stillitano, Abduolaye Kebè, Carmelo Corrao, Giovanni Catalano, Giampiero Licastro, Rosario Persico, Stefano Strangio, Roberto Minasi, Roberto Serrao. Il direttore generale Antonio De Giorgio manifesta chiaramente la sua soddisfazione nei confronti di questi ragazzi, attraverso un comunicato ha affermato infatti che “la motivazione della quasi totale conferma della rosa è data dal fatto che la squadra così composta ha dominato in lungo e in largo dalla prima all’ultima giornata del campionato scorso”, non manca comunque di aggiungere che “saranno fatte delle integrazioni, soprattutto con ragazzi under e qualche over”. Il team tecnico si fregia oggi di un nuovo mister, Peppe Perna, affiancato dall’allenatore in seconda Enzo Cambareri e dal preparatore dei portieri Gino Tornatora. Meraviglioso notare come la cittadinanza deliese abbia trovato un forte motivo d’unione nel successo della squadra, trovandosi compatta nel tifo e accomunata dall’instancabile volontà di fornire sostegno e supporto al team, questo moto di coinvolgimento e passione ha visto il culmine nella giornata del 29 maggio 2022, durante la quale è stata disputata l’ultima partita che ha definitivamente sancito la vittoria della Deliese e il suo transito in Promozione.