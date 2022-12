“Buon Natale, se vuoi”, questo il titolo del Concerto eseguito dagli alunni e dai docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado “N.Contestabile”, il 22 dicembre, dentro la meravigliosa cornice del Monastero della Visitazione. Un titolo volutamente provocatorio che ha stimolato una riflessione profonda sul vero significato del Natale, attraverso un repertorio non solo tradizionale. Oltre alle melodie classiche sempre care e suggestive, il coro e l’orchestra hanno infatti eseguito magistralmente anche canzoni più “leggere” ma ugualmente impegnative e cariche di significato.

I docenti di strumento, prof. Daniele Ciullo di pianoforte, prof. Davide Schirripa di violino, prof. Vincenzo Zindato di clarinetto e prof. Vincenzo Modafferi di chitarra, con il contributo prezioso della prof. ssa M. Josè Fava alla direzione del coro, sono riusciti a regalare esibizioni di alto livello, grazie alla bravura dei ragazzi, piccoli grandi “professionisti”, che si sono impegnati con amore e determinazione ottenendo un eccellente risultato.

La bellezza naturale di un luogo sacro così intimo e ricco di storia ha raggiunto l’apice nel momento in cui la Madre Superiora, Suor Margherita, e le consorelle hanno offerto il loro contributo generoso cantando FERMARONO I CIELI, accompagnati dai prof di strumento: la leggerezza delle note musicali e la soavità della voce hanno creato un’atmosfera di forte spiritualità, quasi surreale, che ha catalizzato l’attenzione di tutti. Un momento di grande emozione, come ha sottolineato la prof. ssa Stefania Sorace, che ha impreziosito la manifestazione e ha donato le giuste coordinate per vivere il Santo Natale in pienezza.

A conclusione, tra gli applausi generali, la Dirigente dott . ssa Maria Concetta Muscolino, visibilmente commossa, ha ringraziato tutti e ha indirizzato un augurio di pace e serenità alle famiglie, sottolineando il valore di una “nascita” che deve diventare occasione di “rinascita” ogni giorno.

Anche le parole di don Alfonso Franco, sacerdote molto caro alla comunità taurianovese, sono state parole profonde e di spessore che sono arrivate dritte al cuore di una scuola sempre in prima linea.

Insomma, un successo strepitoso all’insegna dei valori più alti, un concerto che ha visto ancora una volta lavorare tutti in perfetta sinergia e che è arrivato poco dopo la realizzazione dei MERCATINI DI NATALE allestiti domenica 18 dicembre negli spazi esterni della Scuola Media Contestabile. Iniziative alle quali partecipano sempre con grande entusiasmo gli alunni, le famiglie e i docenti, in un meraviglioso clima di collaborazione: un’unica grande squadra per continuare a creare occasioni di condivisione, confronto e crescita