Domani, lunedì 12 dicembre 2022, ore 16,30, nella Biblioteca di Palazzo Alvaro, sede del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria (Piazza Italia) sarà presentato il libro “Le parole d’amore che non ti dissi” di Carmelo Azzarà. discuteranno con l’Autore Paola Carbone, Consigliera di Parità Città Metropolitana di Reggio Calabria, Anna Foti, giornalista, Maria Carmela Lanzetta, già Ministro per gli affari regionale nella XVII legislatura. Porterà i saluti della Sezione ANPI “Ruggero Condò” Diego Cilio, Vice Presidente della sezione.

Breve recensione

L’autore ha cercato, con questo libro, di descrivere e analizzare il lungo percorso delle donne per la loro emancipazione, sin dal 1910, attraverso il movimento femminile del “suffragismo”, in Gran Bretagna, per ottenere per prima cosa il diritto al voto. Il movimento si è esteso in seguito in Europa e nelle Americhe.

Dopo l’Unità d’Italia, Maria Mazzoni è stata una pioniera a lottare per il diritto al voto delle donne.

Dopo la Liberazione iniziano quelle proposte di legge per i diritti civili delle donne che portarono al diritto di voto (1945) e l’eleggibilità per le donne in tutte le Istituzioni (1946).

Iniziano anche le lotte per il divorzio, che viene concesso nel 1970 e quelle per l’aborto chirurgico e farmacologico ottenuto nel 1978, lotte sostenute in Parlamento.

L’autore ha elencato le 21donne della Costituente e le prime donne sindaco dell’Italia Repubblicana oltre le altre donne famose che hanno onorato l’Italia.

Ha inserito memorie familiari e altri saggi o storie Per il titolo del libro l’autore si è ispirato ad un argomento “Le parole d’amore che non ti dissi”, pubblicato su un giornale, dedicato alla moglie prematuramente scomparsa.