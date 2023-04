Una vittoria scaccia crisi per i giallorossi contro la Città di S.Agata per 1 A 0. Un risultato straordinario di grande coraggio per affrontare le ultime partite del campionato di serie D con uno spirito battagliero, per tentare il miracolo dei play out. I ragazzi di mister Viola domenica giocheranno sul campo del Castrovillari. Sognare adesso è obbligo per la cittanovese. Tutto può succedere in un campionato mediocre. A Castrovillari sarà una battaglia ma ci vuole il sostegno del pubblico di Cittanova per sostenere Crocitti e compagni.