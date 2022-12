La cittanovese pareggia 2-2 con la “Città di San Agata”. Gli errori arbitrali penalizzano la squadra del mister Fanello

Una cittanovese brillante pareggia in casa con la Città di San Agata per 2-2. L’incontro deciso da alcuni errori arbitrali che hanno penalizzato la squadra del presidente Contestabile. Nel primo tempo la cittanovese era vantaggio con due reti di scarto in rete il solito Crucitti ed il rigenerato Giannula. Poi nel secondo tempo i siciliani agguantano il pareggio con l’aiuto arbitrale. Un risultato bugiardo, che penalizza la cittanovese per la lotta alla salvezza.