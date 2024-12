La Città metropolitana di Reggio Calabria ha consegnato i lavori alla nuova impresa aggiudicatrice di ripristino funzionale e messa in sicurezza dei tratti stradali SP 89 Dir SP 90 Caulonia. Un progetto molto atteso dal territorio, in quanto oramai da diverso tempo interdetto alla cittadinanza per via di un importante smottamento del costone.

Per l’occasione erano presenti, sul posto, il vicesindaco metropolitano Carmelo Versace, il consigliere metropolitano Salvatore Fuda, il sindaco di Caulonia Francesco Cagliuso insieme alla presidente del Consiglio comunale Agnese Panetta, il tecnici della Città metropolitana e i tecnici della ditta aggiudicatrice.

Il progetto, nato con i fondi della Protezione civile, è poi transitato nei fondi Pnrr per un importo complessivo di 500.000,00 euro . L’intervento, i cui tempi di conclusione vengono stimati in circa 180 giorni, prevede la bitumazione e messa in sicurezza del tratto stradale interessato, il ripristino delle cunette, l’installazione di 29 pali, 19 tiranti attivi ad una piastra di fondazione e 18 tiranti attivi solidali ad un muro, infine il posizionamento di 72 gabbionate da assemblare in due file a ridosso del ciglio stradale danneggiato.

“Non sarà una semplice attività di ripristino – ha affermato il vicesindaco metropolitano Versace – ma di un intervento che vedrà mettere in sicurezza definitivamente quel tratto di strada, riconsegnandolo all’intera comunità che lo attende da tempo. Un intervento fondamentale ed imprescindibile – ha aggiunto – per garantire il ripristino della viabilità in questo tratto di strada in località Ursini, frazione del Comune di Caulonia, che funge da collegamento per tanti siti urbani che in questo momento si trovano obbligati ad intraprendere un percorso alternativo più lungo per raggiungere le diverse frazioni del Comune di Caulonia”. “Basti pensare – ha evidenziato ancora Versace – che lo scuolabus per raggiungere i ragazzi delle frazioni collinari, come Ursini nello specifico caso, impiega circa 30 minuti in più rispetto alla tratta ordinaria”.

“La Città metropolitana su preciso input del sindaco Giuseppe Falcomatà – ha concluso Versace – sta prestando la massima attenzione alla viabilità interna, cercando di risolvere nel breve termine le diverse difficoltà riscontrate sul territorio, a tutela dei cittadini in primo luogo e soprattutto nell’ottica di una prospettiva che al centro della sua mission vede il ripopolamento dei borghi interni”.